Rot-Pink: Mehr Personal für Schulen und eine Klimaschutz-Offensive

Kultur

Schon die SPÖ hat in den vergangenen Jahren damit begonnen, für mehr Kulturangebote in den Grätzeln und an der Peripherie zu sorgen. Dieser Weg wird nun fortgesetzt. „Wir setzen auf eine Stadt der kurzen Wege, in der Grätzel zum ,verlängerten Wohnzimmer‘ werden können und von Nahversorgung über Kultur und erholsamer Freizeit alles für einen lebenswerten Alltag bieten“, heißt es im Programm.

Wohnbau

Zusätzlich zu den geplanten 4.000 Gemeindewohnungen kommen noch einmal 1.500 dazu. Geplant ist eine Sanierungsoffensive, um bestehende Gemeindebauten auf den neuesten Stand zu bringen. Weiters heißt es: „Wir verbessern die Vergaberichtlinien, damit die Wiener, die eine geförderte Wohnung am dringendsten brauchen, diese auch so schnell wie möglich bekommen“.

Smart City (Digitalisierung, Verkehr)

Zu den wichtigsten Projekten zählen die Etablierung einer Datenstrategie für Wien, noch mehr Datensicherheit, die weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung, aber auch die Verbesserung der bisher „analogen“ Versorgungsinfrastruktur sowie von Bildungs- und Wissenschaftsangeboten.

Im Bereich Mobilität ist geplant: Ein weiterer Ausbau der Öffis und der E-Mobilität, Investitionen in den Ausbau der Straßeninfrastruktur, den Ausbau des Radewegnetzes, ein neues System des Parkraummanagements und verkehrsberuhigende Maßnahmen.