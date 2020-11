Wien hat eine rot-pinke Koalition

Somit steht der nach Salzburg zweiten Regierungsbeteiligung der Neos auf Landesebene nichts mehr im Wege. In der Nacht auf Montag erfolgte noch die End-Redaktion des Koalitionsvertrags. Heute, Montag, wollen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Neos-Parteichef Christoph Wiederkehr erste inhaltliche Schwerpunkte der Öffentlichkeit präsentieren. Am späten Nachmittag stimmen dann die SPÖ-Gremien über den Pakt ab, tags darauf die Neos.

Am Sonntag ließ sich beiden Parteien erst wenig über die Vorhaben der neuen Regierung entlocken. In Neos-Kreisen gibt man sich sehr erfreut darüber, sehr viel in den Bereichen Bildung, Klimaschutz und Transparenz herausverhandelt zu haben. Allen voran deutlich mehr Geld für Schulen und Kindergärten.

Als so gut wie fix gilt, dass Wiederkehr das Bildungsressort bekommt. Möglicherweise wandern die bisher dort angesiedelten Integrationsagenden in ein anderes Stadtratsbüro.

Das SPÖ-Regierungsteam soll gleich bleiben, nur die Zuständigkeiten werden sich zum Teil ändern. Dies betrifft vor allem Jürgen Czernohorszky, der bisher für die Bildung zuständig war. Er könnte künftig ein Großressort leiten, in dem unter anderem die Themen Verkehr und Öffentliche Verkehrsmittel zusammengefasst werden. Dem Vernehmen nach soll Czernohorszky am Sonntag noch intensiv am Überlegen gewesen sein, ob er bereit dazu ist, diese neuen Aufgabengebiete zu übernehmen.

Ludwig soll jedenfalls schon Gespräche mit seinen Stadträten über deren neue und alte Zuständigkeiten geführt haben. Wie berichtet, könnte neben Wiederkehr Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal einen Vizebürgermeister-Posten bekommen.