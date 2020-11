Farbenspiele im Wiener Rathaus: Von Schwarz zu Grün und Pink

Am liebsten beschäftigten sich beide Parteien nach 2015 ohnehin mit sich selbst. Zunächst brach in der SPÖ ein erbitterter Kampf um die Nachfolge von Michael Häupl aus, den Wohnbaustadtrat Michael Ludwig 2018 für sich entscheiden konnte. Im selben Jahr zog sich die Grün-intern auch nicht mehr unumstrittene grüne Vizebürgermeisterin zurück. Sozialsprecherin Birgit Hebein entschied den Dreikampf um die Vassilakou-Nachfolge für sich. Mit ihrem oft nicht mit der SP abgesprochenen Vorpreschen bei Verkehrsprojekten zog sie sich oft den Groll von Ludwig zu, der nun seinerseits eine ganz neue Koalitionsvariante ausprobieren will.