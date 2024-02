Massive Verzögerungen im Frühverkehr: Blockaden und Rettungseinsatz

Wegen "nicht ordnungsgemäß angezeigter Versammlung", so die Polizei auf X (vormals Twitter), ist die Laxenburgerstraße auf Höhe Raxstraße und die A23 in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Hanssonkurve blockiert.

"Nachdem die Bundesregierung weiter sowohl den nationalen Klimarat der Bürger:innen als auch Gespräche ablehnt, sieht sich die Letzte Generation gezwungen, eine weitere Protestphase zu starten", heißt es in einer Aussendung.

Autofahrer, die auf der A2 beziehungsweise der A23 brauchen starke Nerven. Laut Polizei kommt es auf beiden Strecken zu Verkehrsbehinderungen, vor allem in Fahrtrichtung Wien.

Die Aktivisten der Letzten Generation protestierten an der Kreuzung Grenzackerstraße/Laxenburger Straße, wo sich mehrere Personen auf die Schutzwege gesetzt haben. Auf der A23 Südosttangente, stadteinwärts, 800 Meter vor dem Verteilerkreis Favoriten, wurde der Verkehr mit Fahrzeugen langsam zum Erliegen gebracht. Insgesamt haben sich acht Personen auf der Autobahn mit verschiedenen Methoden an die Fahrzeuge befestigt, angekettet oder am Asphalt angeklebt.