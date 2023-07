ÖBB: Wieso die Qualität unter dem Passagierrekord leidet

Freilich würden Pkw und Lkw für gewisse Wege wie Güternahverkehr auf Kurzstrecken, Müllabfuhr, Einsatzkräfte und ähnliches auch in Zukunft bleiben und dafür eine gewisse Infrastruktur notwendig sein. Die Rolle dieser Verkehrsmittel müsse aber deutlich weniger werden, so Emberger.

Mit Tempo 100 wäre viel für Umwelt und Sicherheit getan

Über ein Verbot von Kurzstreckenflügen werde man "diskutieren müssen". Mit Tempo 100/80/30 wäre viel für Umwelt, Sicherheit und Zeitvorteil öffentlicher Verkehrsmittel getan. Es gehe auch um "Kostenwahrheit" zwischen Eisenbahn und Straßen.

"Kostenwahrheit" forderte auch Matthä einmal mehr. Der Lkw-Verkehr sei hochsubventioniert, es brauche eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene.

So komfortabel wie möglich

"Wo wir wissen, was zu tun ist, müssen wir tun und umsetzen", sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit Blick auf die Studie. Jetzt könne viel eingeleitet und umgesetzt werden, "das in 100 Jahren noch gut ist". So gehe bei der Kombination mit der letzten Meile noch mehr, sagte die Politikerin. Die letzte Meile meint den Weg vom Bahnhof zum tatsächlichen Zielort. Diese solle so komfortabel wie möglich, "ohne der Notwendigkeit eines eigenen Fahrzeuges, das ohnehin zu 99 Prozent herum steht", machbar sein, so Matthä.