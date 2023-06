Mit den Öffis von einer Baustelle zur nächsten

So fährt beispielsweise die U4 ab heute bis Ende Juli nur noch geteilt. In den kommenden Tagen betrifft das dann auch weitere Linien, unter anderem die U1 und die U6. Gute Nachrichten gibt es hingegen für die Fahrgäste der Linie U2, bei der künftig – zumindest an Werktagen – jeder Zug bis in die Seestadt fährt.

Und auch bei den Straßenbahnen wird gebaut und saniert: Bei den Linien 40, 41, 42 im Bereich der Währinger Straße, aber auch beim 10er, 46er und 60er, beim D-Wagen, bei den Linien O und 71 und bei der U2Z gibt es Veränderungen (siehe Grafik).

Fahrgäste auf Urlaub

Und all das noch diesen Sommer. Warum so viele Bau- und Sanierungsarbeiten gleichzeitig durchgeführt werden müssen, begründen die Wiener Linien mit den Sommerferien. „Wir machen das jedes Jahr so. Gerade in den Ferien sind viele Menschen auf Urlaub und nicht unbedingt mit den Öffis unterwegs“, sagt eine Sprecherin zum KURIER. Wie viel Passagiere weniger unterwegs sind, könne man aber nicht genau beziffern.

