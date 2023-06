Der Baustellensommer startet: Wo es überall Einschränkungen gibt

Wie in jedem Jahr wird der Wiener Verkehr in den Sommermonaten mit einer Reihe von Baustellen konfrontiert. Der KURIER hat zusammengefasst, wo es zu Einschränkungen kommt und was es zu beachten gibt.

Westausfahrt

Die Sanierung der Westausfahrt wird sich bis Sommer 2024 ziehen. Ab 11. Juli erfolgt eine Umleitung des Verkehrs auf einen Gegenverkehrsbereich auf der Seite des 13. Bezirks. Je Fahrtrichtung stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Aufgrund der dortigen Arbeiten wird der Radweg auch umgeleitet, der Wienfluss bleibt weiterhin zugänglich.

➤ Mehr lesen: Westausfahrt wird für 42,3 Millionen Euro saniert, Sperre ab 10. Juli

Aspernbrücke

Die vielbefahrene Brücke über dem Donaukanal wird generalsaniert. Die Hauptbauarbeiten sollen ab 4. Juli starten. Während dieser Zeit bleiben jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung erhalten, zwei Linksabbiegestreifen führen in die Untere Donaustraße, die Geradeausfahrt in die Aspernbrückenstraße entfällt.