Westausfahrt wird für 42,3 Millionen Euro saniert, Sperre ab 10. Juli

Autofahrer, die aus Penzing kommend stadtauswärts unterwegs sind, werden über eine Rechtsabbiegespur über die Bergmillergasse und die Brauhausbrücke umgeleitet - möglich ist das aber erst ab August 2023. Im Juli sowie im Juni 2024 müssen Verkehrsteilnehmer großräumig in Richtung Auhof ausweichen.

Wer aus dem Westen kommt und stadteinwärts nach links nach Penzing einbiegen will, muss zuvor in die Auhofstraße fahren, um dann die Brauhausbrücke überqueren zu können. Außerdem ist das Fahren über die Guldenbrücke auf die Hadikgasse oder geradeaus in die Guldengasse möglich.

Großräumig ausweichen müssen Autofahrer aus Penzing, die ins Zentrum wollen. Wie gewohnt über die Bergmillergasse, Brauhausbrücke und links in die Wientalstraße zu fahren ist nicht möglich.