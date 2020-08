Hietzinger protestieren gegen Pläne für neue Westausfahrt

Für Kobald und Anrainer-Vertreter René Tritscher ein Affront. „Die Bevölkerung wurde nicht eingebunden, die Stadt will das still und heimlich durchziehen“, sagt Tritscher. Mit einer Petition, die von der Bezirksvertretung unterstützt wird, will man nun „eine öffentliche Diskussion erzwingen“. Zumal es einer „Gesamtversion für das Naherholungsgebiet Wiental“ bedürfe (Infos online unter westausfahrt.at).

„Wien ist punkto Stadtplanung nicht im Heute, geschweige denn im Morgen angekommen“, so Kobald, die sich um den kühlenden Effekt des Wientals sorgt. „Die einzige Idee kann nicht sein, einfach nur zwei Fahrstreifen auf die andere Seite zu knallen. Die grüne Lunge Wiental geht so verloren.“