Widerstand gegen die geplante neue Westausfahrt

Die Westausfahrt ist baufällig. Dass die in den 1960ern auf Brückentragwerken aus Stahlbeton errichtete Fahrbahn saniert werden muss, steht also außer Zweifel. Der Plan, wie sie künftig aussehen soll, sorgt allerdings für Kontroversen. Vor allem in Hietzing hält sich die Begeisterung in Grenzen, da die Westausfahrt künftig zur Gänze auf Seite des 13. Bezirks verlaufen soll. Diese Variante hat sich nach zweijähriger Prüfphase aus sieben möglichen herauskristallisiert.

Auf Höhe der Hütteldorfer Brücke sollen die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen ab 2022 über den Wienfluss geführt werden. Mit der zweispurigen Westeinfahrt und einer Abbiegespur stadteinwärts nach Penzing verlaufen in Zukunft also insgesamt fünf Spuren auf Hietzinger Seite.

Luftschadstoffe und Lärm

Dadurch würden die Anrainer punkto Schadstoffemissionen sowie Lärm doppelt belastet, meinen Bezirksvorsteherin Silke Kobald und deren Stellvertreter Christian Gerzabek (ÖVP). Zudem gehe Grünraum verloren.

Auf Penzinger Seite gebe es dagegen keine Anrainer entlang der Straße, sondern lediglich Bahngleise, plädieren die beiden Bezirkspolitiker für eine alternative Trassenführung. Und wenn sämtliche Richtungsfahrbahnen schon auf Hietzinger Seite verlaufen müssen, könne man auch erst bei Auhof – also im unbesiedelten Gebiet – einschwenken, sagen Kobald und Gerzabek.

Das wäre aber weit teurer als die nun in Planung gehende Variante, erklärt Hermann Papouschek, Leiter der MA29 (Brückenbau und Grundbau). Dafür müsse nämlich erst um teures Geld eine Brücke gebaut werden.