Neue Wiener Westausfahrt: Sima "zieht die Notbremse"

Nur Übergangslösung

Eine Dauerlösung für die vielbefahrene Stadteinfahrt – bis zu 53.000 Pkw sind hier täglich unterwegs – ist die Sanierung übrigens nicht. „Sie verlängert die Lebensdauer der Brücke aber um 15 bis 20 Jahre“, sagt Sima. Das verschaffe ihr die nötige Zeit, eine „echte Zukunftsvision“ zu schaffen. Wie diese aussehen soll?

Knapp gefasst: Sie soll das exakte Gegenteil von dem sein, was Hebein geplant hatte. Sima will nicht die Westausfahrt nach Hietzing verlegen – sondern die Einfahrt nach Penzing. Dafür soll (irgendwann ab dem Jahr 2040) die nun sanierte Brücke komplett neu gebaut werden.

Was das bringen soll: „Wir schaffen damit eine Grünverbindung vom Lainzer Tiergarten bis zum Wienfluss“. Die Westeinfahrt soll also gänzlich rückgebaut werden, an ihre Stelle würde – bis zur Höhe Auhofstraße – ein grünes Naherholungsgebiet treten.

Wie das aussehen könnte, erläuterte am Mittwoch die Landschaftsplanerin Cordula Loidl-Reisch. Die Uni-Professorin hat – gemeinsam mit ihren Studierenden an der TU Berlin – mehrere Visualisierungen geschaffen.