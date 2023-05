U-Bahn-Sanierung: Welche Linien im Sommer wo gesperrt sind

Im Juni beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an den U-Bahn-Linien U6 und U4, gaben die Wiener Linien am Montag bekannt. Die U6 wird weiter modernisiert und bekommt in der Station Floridsdorf neue Gleise sowie eine neue Wendeanlage.

Schon seit Sommer 2021 sanieren die Wiener Linien die Tunneldecke der Linie U4 im Bereich Franz-Josefs-Kai. In den kommenden Monaten gehen die Bauarbeiten in die letzte Runde. F├╝r die Passagiere gibt es daher Einschr├Ąnkungen.