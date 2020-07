Reform der Wiener UKH: „Überlastung anderer Spitäler droht“

Von einer "besorgniserregenden Ansage“, spricht Thomas Heinz, Unfallchirurg an der Wiener MedUni, in einem Schreiben an den KURIER. "Durch einen kompletten Wegfall des LBK als Anlaufstelle für schwerverletzte Patienten verliert Wien einen dringend benötigten Schockraum, hier gilt es nicht sich nur an Zahlen in Zeiteinheiten zu orientieren, sondern hier zählt der Bedarf in einer Sekunde“, betont der Mediziner. Etwa bei den durchaus wahrscheinlichen Szenarien eines Verkehrsunfalles mit mehreren Schwersverletzten oder einem Schusswechsel mit vielen Opfern. "In einer Millionenstadt einen Schockraum wegzurationalisieren ist in dieser Hinsicht eine völlig falsche Entscheidung, insbesondere als das nun endlich in Betrieb gegangene KH Floridsdorf diesbezüglich keine wirkliche Entlastung gebracht hat.“