Böhler-Spital: Ärzte rotieren wegen geplanter Job-Rotation

Von Freiwilligkeit ist in der Präsentation keine Rede mehr: „Die Bereichsleitungen stellen fest, wer von der Rotation ausgenommen werden soll (Alter über 58, bzw. 55 bei Frauen, besondere Verwendung des MA)“ heißt es in dem Papier, und: „Die Einteilung erfolgt in Absprache mit dem Bereichsleiter des anderen Standortes min. 3 Monate vorher!“

Die Mitarbeiter fürchten aufgrund dieser Pläne um die Qualität der medizinischen Versorgung in beiden Häusern und stellen die Sinnhaftigkeit des ständigen Hin- und Herwechselns zwischen der Brigittenau und Meidling infrage.