Petition für Lorenz-Böhler - Ärztekammer kritisiert AUVA-Pläne scharf

Geht es nach den Plänen der AUVA-Führung soll das LB zu "Wiens größter Ambulanz“ werden, im Krankenhaus Meidling künftig die Unfallchirurgie gebündelt werden. Um das zu bewerkstelligen, soll medizinisches Personal zwischen beiden Häusern rotierten. Hieß es 2016 noch, dies sei nur freiwillig, ist nun von einer verpflichtenden Rotation die Rede. Und zwar alle drei Monate, ab Oktober 2020. Ziel des Wechsels zwischen beiden Häusern sei der "Erhalt und Weiterentwicklung des Wissens der Mitarbeiter“, heißt es in einem AUVA-Papier. Weiteres gehe es um die "Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Mitarbeiter“ an beiden Standorten. Personal, das in fünf bis sieben Jahren in Pension geht, ist von der verpflichtenden Rotation laut AUVA-Unterlagen nicht betroffen. Beginnen soll die Rotation im Oktober.