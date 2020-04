Rechtssprechung hinter Plexiglas in Corona-Zeiten

Im Normalfall sitzt der Angeklagte direkt vor seinem Verteidiger. In Tagen wie diesen wird er aus der Justizanstalt Josefstadt per Video zugeschaltet. Er ist der einzige ohne Maske in diesem Verfahren. Jetzt funktioniert die Verständigung mit Gesten. „Im Normalfall kann ich was einflüstern. Jetzt muss ich mit offenen Karten spielen“, lacht der Anwalt. Er ist trotzdem froh, dass wieder verhandelt wird. Im konkreten Fall geht es schnell. Ein 24-jähriger Spielsüchtiger hat mit einer Gaspistole ein Wettbüro überfallen. Er ist geständig. „Mein Fuß wird nie wieder ein Wettbüro betreten“, verspricht er, und wird zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt (rechtskräftig), verurteilt.

Wenig später: selber Saal, selber Richter, neuer Angeklagter. Es geht um einen Raub in der Schwulenszene. Der Angeklagte – er sitzt nicht in Haft und sagt persönlich aus – weiß nicht so recht, wie er das mit dem Mundschutz regeln soll. Er zupft herum, schiebt die Maske beim Reden runter. Der Sicherheitsabstand ist groß genug.

Als sein Anwalt den Saal betritt, schüttelt der nur den Kopf: „Das ist ein Wahnsinn.“ Die Dolmetscherin blickt sich um und bringt es auf den Punkt: „Das ist alles so surreal hier. Wie wir da sitzen mit dem Visier und den Masken – wie in Star Wars.“