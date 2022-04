Rathausplatz: Die Neuordnung des Christkindlmarktes

Nun will die Stadt den Christkindlmarkt in Etappen komplett neu aufstellen. Erste Ă„nderungen soll es schon heuer geben. Die wichtigsten Punkte der Neuordnung:

1. Keine Vereine mehr

Im Gegensatz zu den anderen Weihnachtsmärkten in Wien wird jener vor dem Rathaus explizit nicht mehr an Vereine vergeben. Das Stadt Wien Marketing wird das neue Konzept ausarbeiten, Sascha Asanovic – Betreiber einer Catering-Agentur – wird Marktkoordinator.

2. Transparente Vergabe

Wie viel welcher Stand kostet, ist öffentlich. Eine Jury trifft die Entscheidung, welche Betreiber zum Zug kommen. Sie besteht – wie beim Film Festival – aus jeweils einem Vertreter von Stadt Wien Marketing, Wien Tourismus, Wirtschaftsagentur und Wirtschaftskammer.

Pro Unternehmen darf nur noch ein Stand betrieben werden.

3. Indoor-Gastronomie und Chalet

Inmitten des Platzes werden zwei 100 Quadratmeter große Hütten (180 Sitzplätze) für Indoor-Gastronomie aufgebaut. Daran angeschlossen ist ein 42 Quadratmeter großes Chalet (25 bis 30 Sitzplätze) – ausschließlich für Reservierungen.

Wer sich für diese Hütten bewirbt, muss sie auch während der Veranstaltung des Eistraumes (19. Jänner bis 5. März 2023) bespielen.

4. Bio, regional und Fokus auf Kinder

Das Warenangebot soll aufgewertet werden. Speisen und Getränke sollen daher im besten Fall regional und in Bio-Qualität, zumindest aber mit einer Auszeichnung von „Natürlich gut essen“ zertifiziert sein.

Die Standpreise sind gestaffelt. Am billigsten ist jener fĂĽr Kunsthandwerk (2.500 Euro), am teuersten die Indoor-Gastro (148.000 Euro). So sollen auch kleinere Produzenten eine Chance haben, auf dem Markt auszustellen. AuĂźerdem will man das Angebot fĂĽr Kinder ausbauen.

Ausgearbeitet wurden die Neuerungen in Kooperation von Rot und Pink. Markus Ornig (Neos), einst schärfster Kritiker der Stadt in der Causa, ist nun zufrieden. Alles, was er je gefordert habe, sei umgesetzt.

Bewerbungen sind übrigens bis 30. April möglich.