Christkindlmarkt: Die Hütten-Wirtschaft hat ein Ende

Weil aber die zuständige Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) im Zuge der Novellierung der Marktordnung zur Transparenz mahnte, erfolgt die Vergabe der Christkindlmarktstände jetzt über ein Punktesystem.

Insgesamt 100 Punkte können die Bewerber in sieben Kategorien erreichen. Wer ein seltenes, qualitätsvolles, umweltfreundliches, fair produziertes Produkt verkaufen will, einen attraktiven Stand und Erfahrung in der Branche aufweisen kann, hat die besten Karten. Wer den dreißigsten Stand mit dem Verkauf von Langos eröffnen will, eher nicht. Standler können EU-weit am Auswahlverfahren teilnehmen und müssen sich ab sofort jedes Jahr neu um eine Hütte bemühen.

„Die Jury gibt es nicht mehr“, sagt Keskin. Die Entscheidung über die Zuschläge treffen seit heuer die fünf Vorstandsmitglieder des Vereins, die auch auf dessen neuer Homepage aufgelistet werden: Obmann Akan Keskin, sein Stellvertreter Karl Oellerer, Schriftführerin Angelika Herburger, deren Stellvertreter Gottfried Bischof und Kassier Markus Hanzl. „Es geht nur ums Produkt. Nicht darum, wer einreicht“, sagt Keskin. Dass Auswahlkriterien und Jury-Mitglieder bisher nicht offen gelegt wurden, sei ein Fehler gewesen, sagte Keskin am Donnerstag. „Wenn wir die Namen genannt hätten, wäre interveniert worden“, begründete er die bisherige Geheimhaltung. „Ich wollte nicht, dass der Christkindlmarkt zum Spielball der Politik wird.“