Räuber mit Pistole überfiel Bank in Wien

Ein Mann mit Pistole hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Margareten eine Bank überfallen. Der Täter kam laut Polizeisprecher Daniel Fürst gegen 14.15 Uhr in das Geldinstitut in der Wiedner Hauptstraße, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte in schlechtem Englisch Geld. Mit Beute in zunächst unbekannter Höhe flüchtete der Räuber. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde niemand.