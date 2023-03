Notfalleinsatz: Hubschrauber landete im Wiener Stadtpark

Ein Notarzthubschrauber ist Donnerstagnachmittag mitten im Wiener Stadtpark gelandet. Es galt einen medizinischen Notfall zu versorgen: Ein Bauarbeiter (59) war in der Nähe der Freizeitanlage in der Hegelgasse plötzlich zusammengebrochen, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung Wien der APA. Der Mann wurde an Ort und Stelle medizinisch versorgt, dann stieg der Notarzt vom Heli in einen Rettungswagen um, der den Patienten in ein nahes Spital brachte.