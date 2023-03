Falsche Anzeige wegen Beleidigung ausgestellt: Polizist wurde verurteilt

Laut der fünf Tage später geschriebenen Anzeige soll die Frau den Beamten ausgerichtet haben, dass sie nicht gedacht habe, "dass in Österreich so blöde und unkompetente Polizisten herumlaufen". Dies wurde allerdings von einer zufällig gemachten Tonaufnahme einer Freundin, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, widerlegt.

Demnach belegte die Tonaufnahme des gesamten Einsatzes ein sehr emotionales Gespräch zwischen der Frau und dem Polizisten. Die Worte "Ich habe nicht gedacht, dass in Österreich so blöde und unkompetente Polizisten herumlaufen" waren allerdings nie zu hören. Dafür waren unter anderem auch unpassende Aussagen des Angeklagten aufgezeichnet.

Der Beamte gab bei seiner Einvernahme an, die Anzeige mit Hilfe eines inzwischen weggeworfenen Notizbuches niedergeschrieben zu haben. Er sei sich damals sicher gewesen, den inkriminierenden Satz vernommen zu haben. "Was habe ich denn davon, eine falsche Anzeige zu schreiben auĂźer mehr Arbeit?", argumentierte der Polizist.

Sechs Monate Haft

Der Schöffengericht folgte diesem Argument nicht, sondern verurteilte den Beamten zu einer bedingen Haftstrafe von sechs Monaten. Eine Geldstrafe bzw. einer Diversion, der der Angeklagte auch zugestimmt hätte, lehnten sie schon aus "Signalgründen" ab. Bei der Freiheitsstrafe blieb es aber bei der Mindeststrafe. Der Angeklagte erbat sich Bedenkzeit, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Die Frau, die sich dem Prozess als Privatklägerin angeschlossen hatte, gab an, seit dem Vorfall traumatisiert zu sein und kein Vertrauen mehr in die Polizei zu haben. Sie verlangte vom Beschuldigten 2.571 Euro Kosten für das von ihr bereits bezahlte Verwaltungsverfahren sowie weitere "symbolische" 1.000 Euro. Sie wurde auf den Zivilweg verwiesen.