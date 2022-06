Radikalkur für Wiens desolate Krankenhäuser

Man könne aber die jetzigen Pläne nicht mit den ursprünglichen aus 2012 vergleichen, betont Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Gesundheitsverbunds (Wigev). Die Anforderungen hätten sich in der Zwischenzeit massiv geändert. Und nun liege erstmal ein standortübergreifender Plan vor, mit dem alle Spitäler aufeinander abgestimmt würden.

Hoher Investitionsbedarf besteht auch in der Klinik Landstraße: In den 70er-Jahren wurde für das Spital ein qualitativ nicht gerade hochwertiger Bau hochgezogen, der in den vergangenen Jahren schon umfassend saniert werden musste. Wo nötig, gehen die Arbeiten in den kommenden Jahren weiter, ehe zwischen 2030 und 2035 ein kompletter Neubau errichtet werden soll.