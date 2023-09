Prozess um Drogentod von 19-Jähriger in Wien endet mit Freispruch

Im Wiener Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der in der Nacht zum 6. Dezember 2022 eine durch Drogen beeinträchtige 19-Jährige in Wien sexuell missbraucht und nach Verlust ihres Bewusstseins im Stich gelassen haben soll, abgeschlossen worden. Das Gericht beriet sich am späten Dienstagvormittag noch. Gegen Mittag lag dann das Urteil vor: Freispruch. Die junge Frau war damals im Eingangsbereich einer Wohnanlage in Döbling tot aufgefunden worden.

Der Angeklagte ist wegen sexuellen Missbrauches einer wehrlosen Person (§ 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (§ 94 Absatz 2 StGB) angeklagt. Verteidiger Florian Astl wies in seinem Schlussplädoyer daraufhin, dass noch immer nicht sicher sei, ob die inkriminierten geschlechtlichen Handlungen einvernehmlich stattgefunden hätten. Das Gericht habe seine Entscheidung darum nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" zu entscheiden, so der Anwalt. "Ich kann mich an nichts mehr erinnern", sagte der Angeklagte vor Gericht aus.