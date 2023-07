Tote nach Missbrauch auf Drogenparty: Ein Rückblick auf den Fall Leonie

Eine 19-Jährige soll von einem 17-Jährigen nach einer Vergewaltigung tot im Stiegenhaus abgelegt worden sein. Das wurde am Freitagnachmittag bekannt, die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen Burschen Anklage erhoben.

Die Nachricht erinnert an den Fall der 13-jährigen Leonie: 2021 wurde das Mädchen auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden. Wie später Ermittler feststellten, wurde sie unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und danach leblos am Straßenrand abgelegt. Es sollten fast zwei Jahre vergehen, bis die Täter ausgeforscht und verurteilt werden.