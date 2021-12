Polit-Hickhack um Lobautunnel-Ersatz, Weihnachtsfriede für Besetzer

Für Sima zeigt all das, dass die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht habe. Insgesamt sei man rund zwei Drittel der grünen Vorschläge bereits angegangen. „Wenn die Grünen noch mehr machen wollen bei der S-Bahn, rennen sie bei mir offene Türen ein“, so Sima in Richtung Bund.

Weihnachtsfriede

Klar ist für die Stadträtin aber auch, dass ein Öffi-Ausbau eine Umfahrung für den motorisierten Verkehr, also den S1-Lückenschluss samt Lobautunnel, nicht ersetzen könne. Denn über die Öffis könne man keinen Wirtschaftsverkehr abwickeln.

Die Wiener Grünen legen im Verkehrsstreit mit der SPÖ unterdessen nach. Sie fordern Bürgermeister Michael Ludwig auf, einen „Weihnachtsfrieden“ für die Stadtstraße und die Lobau auszurufen – analog zum „Weihnachtsfrieden“ für die Hainburger Au im Jahr 1984.