Umweltjurist widerspricht Stadt: Stadtstraße nicht "in Stein gemeißelt"

Ein „Weiter wie bisher“ stehe hingegen „in diametralem Widerspruch zum Erreichen der Klimaziele“, so Schwendinger. Es sei deutlich belegt, dass neue Straßen mehr Verkehr bringen. Das sei "wahrscheinlich jene Theorie in der Verkehrswissenschaft, die in der Praxis am besten bestätigt wurde". Mit der Stadtstraße würde das Stauproblem also nur um wenige Jahre in die Zukunft verschoben.

Angebot schafft Nachfrage

Die gute Nachricht sei: Das Prinzip "Angebot schafft Nachfrage" funktioniere auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs, von Geh- und Radwegen. "Nur, dass man damit eine nachhaltige Verkehrsentlastung erreicht und gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet."

Die Stadt Wien habe es in der Corona-Krise geschafft, "sehr rasch und auf Basis wissenschaftlicher Evidenz" auf eine neue Herausforderung zu reagieren, betonte Schwendinger. Genau das brauche es jetzt auch bei der Stadtstraße.

Stadtentwicklung als Chance

Die intensive Siedlungsentwicklung in der Donaustadt sei zudem eine große Chance, gewohntes Mobilitätsverhalten zu verändern, weil dieses stark routinebehaftet sei. Gleichzeitig beginnen oder enden acht von zehn Wegen zu Hause. "Wien war vor 100 Jahren Vorreiter beim sozialen Wohnbau. Heute hat Wien die große Chance, Vorreiter beim ökosozialen Wohnbau zu werden“, so Schwendinger.

Die Voraussetzungen dafür sind laut Schwendinger mit dem ausgezeichneten Öffi-Netz gegeben. Jetzt müsse man dieses eben auch nördlich der Donau weiter vorantreiben.