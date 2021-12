SPÖ im Dilemma: Sackgasse statt Stadtstraße

Der Funktionär begrüßt auch – von den geschilderten Pannen angesehen – das Vorwarnen der Besetzer mit Polizeibesuch und Anwaltsbrief. „Man wollte keine Nacht-und-Nebel-Aktion wie bei den Flüchtlingsabschiebungen unter Innenminister Karl Nehammer.“

Andere in der Partei argumentieren hingegen: Mit einer raschen Räumung hätte man das Thema am einfachsten vom Tisch bekommen.

Davon kann keine Rede mehr sein: „Wir befinden uns in einer Krise. Das brauchen wir gar nicht schönreden“, sagt der Funktionär. Er betont aber gleichzeitig, dass mit dieser parteiintern wesentlich professioneller umgegangen werde, als dies noch in der Endphase der Ära Michael Häupl der Fall gewesen wäre: „Damals hätte man gegen die möglichen Verantwortlichen das Messer gewetzt. Heute wird in den Gremien eigentlich nur darüber diskutiert, wie man aus dieser Krise wieder herauskommt.“