Pleiten bei "Stolz auf Wien": Wie es mit den Betrieben weitergeht

Von zehn auf drei

Bei der insolventen Bäckerei Gragger & Cie. können nur drei von zehn Standorten fortgeführt werden. Darunter sind die Produktionsstandorte samt Verkauf in der Spiegelgasse und am Vorgartenmarkt sowie die Filiale in der Wiedner Hauptstraße.

Mit Stand Jänner waren 50 Mitarbeiter bei der Sozialversicherung angemeldet. Durch die Schließungen sollen die monatlichen Kosten für Löhne, Abgaben, Strom und Wareneinsatz deutlich reduziert werden. So sollen sich die monatlichen Umsätze zwischen 130.000 und 150.000 Euro bewegen und kontinuierlich steigen.

„Wir haben gute Restrukturierungsmaßnahmen gesetzt und hoffen, dass uns mit den Standorten, die ich fortführe, eine gute Sanierung gelingt“, sagt Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer zum KURIER. Aus heutiger Sicht werde bis zur Prüfungstagsatzung am 8. März 2023 fortgeführt, die Sanierungspaltagsatzung ist für 19. April anberaumt.