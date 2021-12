Planungsstart für Bernhardgasse: Mehr Grün, neue Raumaufteilung

„Ich freue mich riesig, dass sich hier so schnell etwas bewegt“, sagt Initiatorin Sigrid Thanhäuser. Durch eine Verkehrsberuhigung, einen Radweg in beide Richtungen, Begrünung und Sitzmöglichkeiten könne die Bernardgasse zu einer „wunderschönen Gasse werden“, in der man sich gerne aufhalte.

Reiter: "Mutiger Schritt"

Bezirkschef Reiter zeigt sich zufrieden mit dem regen Interesse an der Umgestaltung – und sieht sich in seinem Weg bestätigt. „Nach der Zieglergasse 2019, der Neubaugasse 2020, der Zollergasse 2021 und zahlreichen Baumpflanzungen im ganzen Bezirk soll mit der Bernardgasse erneut gemeinsam ein mutiger Schritt in Richtung Verbesserung der Lebensqualität im 7. Bezirk gelingen“, so Reiter.

Beteiligung habe im Bezirk eine lange Tradition, betont er. Besonders stolz ist man darauf, dass neben Veranstaltungen mit physischer Präsenz auch über eine eigens programmierte App Vorschläge eingeholt wurden.