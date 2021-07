Zollergasse: Mit XL-Bäumen und Bach zu mehr Coolness

Schattenspender

Die Bäume sind rund 25 Jahre alt und werden von Anfang an Schatten spenden. Raum für die Giganten zu finden, war gar nicht so einfach. Aufgrund technischer Einbauten wie etwa Versorgungsleitungen für die U-Bahn sei das eine echte Herausforderung gewesen, hieß es von der Stadt. Weitere XL-Bäume sind am Neuen Markt geplant.

Aber nicht nur Schatten wertet die Zollergasse künftig auf. Bereits jetzt gibt es 20 neue Sitzgelegenheiten wie Sitzhocker, Pendelsitze in den Pergolen und Sessel und Sitzbänke mit Arm- und Rückenlehnen.

Die konsumfreien Flächen können für temporäre Kunst und Kultur genutzt werden. Wer mit dem Rad kommt, hat künftig 20 Radbügel zur Verfügung. Außerdem soll ein taktiles Leitsystem blinde und sehschwache Menschen sicher durch den Straßenraum führen.