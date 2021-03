Kirchengasse: Die Ruhe vor dem Baustellen-Sturm

Abbiegen von der Burggasse in die Kirchengasse

In der Burggasse kann man ab Donnerstag, den 18. März (Mitternacht), rechts in die Kirchengasse abbiegen. Hier wird die Kirchengasse im Gegenverkehr geführt, damit der Baustellenverkehr besser zu- und abfahren kann. Die Polizei wird die Situation Donnerstagfrüh vor Ort kontrollieren. Insgesamt sollen 140.000 Kubikmeter Aushub abtransportiert werden.

Die neue Abbiegespur war zuvor eine Parkspur. Die Ampel hängt dort schon länger. "Wir haben viele böse Mails bekommen, warum wir denn hier eine Ampel anbringen", heißt es aus dem Büro der Bezirksvorstehung. Erst jetzt werde wohl einigen bewusst, dass diese Umbauten grundsätzlich eine Vorbereitung auf die U-Bahn-Baustelle waren.

Von der Burggasse bis zum Siebensternplatz darf jeder fahren. Vom Siebensternplatz in die Kirchengasse dürfen ab Montag, den 22. März nur noch Anrainer, Lieferanten und Baustellenverkehr zufahren.

Burggassenanger wird Ruth-Klüger-Platz

Der "Burggassenanger", der ursprünglich eine Nebenfahrbahn war, soll außerdem den neuen Namen "Ruth-Klüger-Platz" erhalten. Die austro-amerikanische Autorin und Überlebende des Holocaust verbrachte ihre frühe Kindheit im Bezirk Neubau. Sie verstarb am 6. Oktober 2020 und nach der Ein-Jahres-Frist, die man in Wien warten muss, um öffentliche Flächen nach verstorbenen Menschen zu benennen, könnte der Name schon ab Oktober an die Literaturwissenschaftlerin erinnern.