Wien will Grundwasser zur Kühlung der Stadt nutzen

Grundwasser zur Oberflächenkühlung – Verena Winiwarter vom Institut für Soziale Ökologie an der Uni für Bodenkultur kann diesem Konzept durchaus etwas abgewinnen. „Man muss aber im Auge behalten, welchen Aufwand man dafür in Kauf nimmt“, betont sie. Denn es brauche Energie, um das Grundwasser an die Oberfläche zu pumpen, und nichts wäre kontraproduktiver, als wenn diese am Ende aus fossilen Brennstoffen stammen würde.