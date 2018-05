Partyschiff wurde um 22.500 Euro versteigert

Das Partyschiff, lange Zeit Schandfleck am Wiener Donaukanal, hat nun neue Besitzer. Die heruntergekommene Johann Strauss wurde am Freitag in der Früh um 22.500 Euro an einen Grazer und einen Slowaken verkauft. Die beiden - zwei Schrottunternehmer - waren gemeinsam die einzigen Bieter und wollen das Schiff offenbar Ende Mai in die Slowakei bringen und dort verschrotten.

Die gerichtlich angesetzte Versteigerung des Schiffes, das im Freudenauer Hafen vor Anker lag, musste zuletzt Anfang März wegen Anträgen des ehemaligen Besitzers verschoben werden. Nun ist alles unter Dach und Fach. Offenbar wird das Boot nicht mehr restauriert, die Kosten dafür wurden auf mindestens 800.000 Euro geschätzt. Martin Jank, Vertreter der Stadt Wien, zeigte sich erfreut, dass eine Lösung gefunden wird: "Wir bekommen nun zumindest einen Teil unserer Kosten wieder zurückerstattet."