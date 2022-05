Parteitag der SPÖ Wien: Zäune, Tunnel und Häuseln

Dort hielt die SPÖ Wien ihren Landesparteitag ab. Es war der erste nach einer zweijährigen coronabedingten Zwangspause.

Nicht verhindern konnte das rote Partei-Management allerdings den Widerstand aus den eigenen Reihen, der sich an diesem Nachmittag laut zu Wort meldete. Der Streit um Sinn und Unsinn des Milliarden-Projekts im Nordosten Wiens, das vonder Parteispitze forciert wird, sollte den Parteitag prägen.

Das hat offenbar auch Parteichef Michael Ludwig bereits geahnt, als er am Vormittag in seiner Rede ausführlich das Straßenprojekt verteidigte. „Wir werden in einer ständig wachsender Stadt auch neue Straßen brauchen.“ Und weiter: Es handle sich um ein viele Jahre lang unter Einbindung von Experten geprüftes Projekt. Der (aktuell von der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler auf Eis gelegte) Tunnel würde die Lobau nicht beeinträchtigen, so Ludwig.