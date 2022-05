Parteitag der SPÖ Wien: Ludwig verteidigt Corona-Maßnahmen

In der Messe Wien hat am Samstagvormittag der Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. Bei dem roten Großevent wird sich der Landesvorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Die rote Großveranstaltung hätte ursprünglich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, Corona sorgte aber für zwei Verschiebungen.

Der Wiener Parteitag steht unter dem Motto „Entschlossen den Wiener Weg gehen“. Ganz auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtete man auch heute nicht. Einlass fanden nur Personen, die geimpft, genesen oder PCR-getestet sind. Und im Saal herrscht strikte Maskenpflicht. Lediglich am Platz darf der FFP2-Schutz abgenommen werden.

Wiener Corona-Regeln

In seiner Ansprache verteidigte Ludwig die weiterhin strengeren Corona-Regeln in Wien: "Wir kämpfen um die Gesundheit von allen Menschen. Mit unseren Maßnahmen in der Delta-Welle haben viele ihre Gesundheit behalten. Deshalb setzen wir unsern Weg fort."

Dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden müssen, aber nicht zum Beispiel in der Disco begründet Ludwig so: In die Disco müsse man nicht gehen, die Öffis hingegen müsse man benutzen.

Intensivere Debatten könnte es weniger zum Thema Personalia, sondern über Anträge geben. Zum einen wird über eine Reihe von Statutenänderungen diskutiert. Parteitage sollen künftig etwa nur mehr alle zwei Jahre stattfinden. Bisher standen diese Treffen alljährlich auf dem Programm, wobei der Parteichef sich alle zwei Jahre einer Wahl stellen musste.