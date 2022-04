Zarte Morgenröte: Das Comeback des 1. Mai

In der Wiener Parteizentrale in der Löwelstraße will man über Mitgliederzahlen nicht so gern reden. Laut diversen Quellen dürfte sie zwischen 45.000 und 70.000 liegen. Sorgen macht den Genossen seit Längerem schon der hohe Altersschnitt jenseits der 60 Jahre.

„Besonders schwer, neue Mitglieder zu gewinnen, war es während der Pandemie, als es kaum möglich war, hinaus zu den Menschen zu gehen“, sagt eine Sprecherin. Zudem fielen nicht wenige der älteren Genossen einer Covid-Erkrankung zum Opfer.

Nun habe man aber wieder mehr Zulauf. „Das hat auch mit der Themenlage zu tun. Stichwort: Teuerung“, sagt die Sprecherin. Oft würden sich Menschen auch Hilfe suchend mit alltäglichen Problemen an die Partei wenden und sich dann entscheiden, sich selbst in der SPÖ zu engagieren.

Das will auch die Politik-Studentin Michelle Pico Sanchez, Frauenreferentin in der Favoritner „9er Sektion“. Die 25-Jährige fiebert aufgeregt ihrem ersten Maiaufmarsch entgegen, ist sie doch erst 2020 nach Pandemiebeginn in die SPÖ eingetreten. „Damals wurde mir klar, dass ich zur Verbesserung der Gesellschaft am meisten betragen kann, wenn ich mich einer Partei anschließe. Und die SPÖ ist die Partei, die für alle da ist und niemanden zurücklässt“, sagt sie. „Für mich ist sie wie eine zweite Familie.