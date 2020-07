Parkpickerl: Simmerings Bezirkschef kämpft gegen Pläne der Stadt

Die Querelen rund um die Parkraumwirtschaftung in Simmering reißen nicht ab. Wie berichtet kollidiert die vom Bezirk für den Herbst beschlossene Ausweitung des Parkpickerls mit der von der Stadt Wien geplanten wienweiten Gesamtreform der Parkraumbewirtschaftung. Ziel ist ein möglichst einheitliches, übersichtliches System für die gesamte Stadt. Ein dafür nötiges Landesgesetz soll gegen Jahresende, nach der Wien-Wahl, beschlossen werden.

Das würde nach jetzigem Stand bedeuten, dass die von Simmering geplante Pickerl-Ausweitung obsolet wäre. Unklarheiten bleiben aber. Deshalb wendet sich jetzt Simmerings Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) in einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.