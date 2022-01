Parkpickerl-Ausweitung könnte Lehrer-Engpässe verschärfen

Es sind drastische Worte, die Karl Mahrer für den Zustand des Wiener Bildungssystems findet: „Die Schule brennt“, warnt Wiens ÖVP-Chef angesichts der bestehenden Engpässe beim Lehrer-Personal.

So seien aktuell 108 Stellen in den Pflichtschulen unbesetzt, viele Lehrer würden aufgrund der unattraktiven Arbeitsbedingungen in Wien (hohe Schülerzahlen in den Klassen, geringe Deutschkenntnisse der Schüler, Mängel in der Integration) ins benachbarte Niederösterreich wechseln.