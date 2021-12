Wiener Parkpickerl: Betriebe fürchten Verluste - und fordern Ausnahmen

„Für uns ist das Parkpickerl eine wirtschaftliche Katastrophe“, sagt Thomas Haller, Chef von Hallermobil, einem Fahrtendienst für kranke und behinderte Personen. Der Grund dafür sei die erwartete Steigerung von erzwungenen Leerfahrten, erklärt er im KURIER-Gespräch.

Ein Beispiel: Wenn einer seiner Fahrer in Liesing wohnt, konnte dieser bisher über Nacht den Krankentransporter bei sich Zuhause parken und in der Früh Kunden, die in der Nähe wohnen, damit abholen. Laut neuer Parkpickerl-Regelung muss das Auto aber über einen so langen Zeitraum am Betriebsstandort stehen.

Da dieser im Fall von Hallermobil aber im Industriegebiet in der Donaustadt liegt, müsste der Fahrer in der Früh mit dem Privatauto oder den Öffis mehr als eine Stunde in die Firma fahren, um dann wieder mit dem leeren Krankentransport nach Liesing zurückzufahren – und am Abend das gleiche nochmals in die Gegenrichtung.