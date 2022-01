Wiener ÖVP ortet Lehrer-Missmanagement der Stadt

In einer Wiener Volksschulklasse sitzen 21,7 Schüler – das sind um 3,3 Kinder mehr als etwa in Niederösterreich. Für ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß sind die ungleich großen Klassen ein Zeichen dafür, dass in Wien Teile der genehmigten Lehrer nicht für den Unterricht in der Klasse, sondern für administrative Tätigkeiten eingesetzt werden sollen. Er ortet gar „Personalverschwendung und Zukunftsraub an den Kindern und der Stadt“.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) haben hingegen bereits im Juni erklärt, dass sie die „Vergabe der Ressourcen transparenter gestalten werden“. Seit dem laufenden Schuljahr ist die Verteilung der Planstellen darum neu geregelt (siehe Grafik 2).

Genau diese Neuverteilung sorgte für die eingangs erwähnten Proteste. Durch die historisch gewachsene Verteilung hätten manche Standorte unverhältnismäßig viele Posten erhalten, die an anderen Schulen gefehlt hätten, hieß von der Stadt. Die einst privilegierten Schulen verloren durch die Neuregelung Planstellen – was zu Unmut bei den betroffenen Lehrern und Eltern sorgte.