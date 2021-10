Hunderte demonstrierten gegen Folgen der neuen Wiener Lehrerzuteilung

Sowohl für Volks- als auch Mittelschulen gebe es im heurigen Jahr insgesamt mehr Lehrerstunden pro Schüler als im Jahr davor. Weniger Ressourcen hätten jene Standorte, die weniger Schüler und Klassen bzw. weniger außerordentliche Schüler hatten.

Außerdem betroffen waren Schulen, die in der Vergangenheit besonders viele Ressourcen bekommen haben. Die Planstellen seien zu Standorten und Schülern gewandert, die in den Jahren zuvor benachteiligt gewesen seien.

Mehr Mehrstufenklassen

Aber weder in Mehrstufenklassen, in denen Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam unterrichtet werden, noch Integrationsklassen, in denen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam unterrichtet werden, gebe es Kürzungen. Die Zahl der Mehrstufenklassen sei im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen, an einigen Schulen seien allerdings lediglich über Projektplanstellen bedeckte Mehrstufenklassen weggefallen.