Hunderte demonstrierten gegen neue Wiener Lehrerzuteilung

Das neue System sieht für Schulen ein Basiskontingent vor, für das die Zahl aller Schüler durch die (fiktive) Klassenschüleranzahl 25 dividiert wird. Für größere Klassen bekommt eine Schule damit mehr Posten.

Außerdem gibt es Mittel für von Experten der Bildungsdirektion definierte pädagogische Projekte, etwa Schulschwimmen oder muttersprachlichen Unterricht sowie vom Bund vorgegebene Mittel (etwa für Deutschförderklassen). Durch einen "Mini-Sozialindex" sollen außerdem jene Schulen, an denen es besonders viele Schüler mit Förderbedarf gibt, mehr Mittel bekommen.

Gewinner und Verlierer

Das Problem: Wie bei der Präsentation der Reform schon angekündigt, bringt das neue System für einen Teil der Schulen Einbußen. Jeweils rund die Hälfte der Schulen bekommt laut Himmer mehr Ressourcen, die anderen weniger. Nach anhaltender Kritik hat Wiederkehr vergangenen Freitag dann verkündet, dass die Stadt 2.200 zusätzliche Wochenstunden finanzieren wird, das entspricht 100 Dienstposten, über deren Verteilung nun in Gesprächen mit den Schulen entschieden werden soll.

ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß forderte im Vorfeld der Demo per Aussendung erneut ein Umdenken: "Kürzungen an zahlreichen Schulen zwei Wochen vor dem Sommer sind ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Planungen für das nächste Schuljahr sind so nicht möglich.

"In Kombination mit der Zuteilung von Schülern werden durch diese Reform unliebsame Schulen über die Hintertür ausgehungert. Die Forderung Wiederkehrs und Himmers nach Mitteln vom Bund sei in diesem Zusammenhang "ein durchschaubares Ablenkungsmanöver und mehr als lächerlich." Die Stadt müsse endlich Verantwortung übernehmen und - wie andere Bundesländer auch - selbst entsprechende Geldsummen für die Bildung in die Hand nehmen.