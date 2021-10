Verkehrsbehinderungen wegen Lehrer-Demo in Wiener Innenstadt

Die Demo gegen das neue Zuteilungssystem in den Wiener Pflichtschulen hat am Dienstagabend den Verkehr in der Innenstadt vielerorts zum Erliegen gebracht.

Die Wiener Linien haben mitgeteilt, dass es infolge der Thema auf den Linien 1, 2, D, 71 und der U2 zu unterschiedlichen Intervallen kommt.