Palästina-Demos: Wer die Polizeieinsätze bezahlen muss

Kaum hatte die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfallen und ein bestialisches Massaker an der Zivilbevölkerung verübt, brach (auch) hierzulande eine befremdliche Sympathiewelle für Palästina los. Die Demonstrationen und Protestcamps waren nicht selten antisemitisch konnotiert oder Terror verherrlichend (mit Sprüchen wie „From the River to the Sea“ und „Allahu-Akbar!“-Rufen) und wurden daher einhellig von der Politik verurteilt sowie von der Bevölkerung als Provokation aufgefasst. Etwa, als sich Hunderte Pro-Palästina-Demonstranten lautstark auf dem Stephansplatz zusammenfanden, just zu dem Zeitpunkt, als die jüdische Gemeinde am Ballhausplatz ihrer Toten und Geiseln gedachte.