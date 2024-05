Protestcamp für Palästina vor der TU Wien errichtet

Auf den Sozialen Netzwerken wurde bereits dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. "Wir sind zurück. Kommt zu uns zum Resselpark", heißt es in einem Posting des Instagram-Accounts " camp4palestine_vienna ".

Bereits beim Verlassen der U-Bahnstation Richtung Resselpark sind laute Sprechchöre zu hören: "Free free Palestine" und "Hands off rafah" tönt durch den Park. Einige richten sich auch direkt gegen die TU. "TU you cant hide you‘re complicited to genocide", rufen die Aktivisten, die an Passanten Flyer mit ihren Forderungen verteilen.