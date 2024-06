Antisemitische Attacke auf "Haus der Forschung" in Wien

Ein in dieser Intension bisher beispielloser Angriff auf eine Institution der Republik Österreich erfolgte in der Nacht auf Freitag: Das "Haus der Forschung" in der Alsergrunder Sensengasse, Sitz der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), wurde nicht nur großflächig mit einschlägig antisemitisch konnotierten Sprüchen beschmiert, sondern auch per roten Farbbeutel bis in die Obergeschoße beworfen.