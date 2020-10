ÖVP-Juraczka: "Jeder fleißige Migrant ist willkommen"

Lassen sich solche Vergleiche angesichts der Pandemie überhaupt ziehen?

Gerade jetzt ist es wichtig, den Unternehmen zu helfen und sie zu entlasten. Wenn wir jetzt noch immer über so einen Käse wie eine U-Bahn-Steuer oder Luftsteuer diskutieren müssen, dann stellt sich schon die Frage: Wie kann man ständig die Bundesregierung hinsichtlich der Corona-Hilfen kritisieren, wenn man selber nicht im Geringsten bereit ist, sich zu bewegen? Da würde mir schon etwas mehr Mut zur eigenen Courage ganz gut gefallen.

Was sind die Hauptforderungen der ÖVP beim Thema Integration?

Wir müssen klar dagegen ankämpfen, dass es Parallelgesellschaften gibt. Jeder fleißige Migrant, der sich in unsere Gesellschaft einbringen will, ist willkommen. Das geht aber nicht, wenn jemand nur in seinem Umfeld, in seiner Kultur und in seiner Sprache verbleibt. Er muss vielmehr bereit dazu sein, auch in Österreich anzukommen.