Öffis, Radwege und Brücken heuer Wiener Baustellen-Schwerpunkte

In Wien startet demnächst wieder die Baustellensaison. Der Fokus liegt heuer unter anderem auf der Errichtung von Radwegen und der Sanierung betagter Brücken, wie Baustellenkoordinator Peter Lenz am Donnerstag in einer Pressekonferenz erläuterte. Auch Arbeiten im Öffi-Netz haben Auswirkungen für die anderen Verkehrsteilnehmer.

So wird etwa die U4 im Bereich Franz-Josefs-Kai saniert. Dies tangiert auch den Verkehr an der Oberfläche, da auch die Tunneldecke zum Teil erneuert wird. Somit kommt es auf der Straße zu Sperren von Fahrstreifen bzw. zu Verschwenkungen. Der Löwenanteil der Arbeiten geht von Anfang Juli bis Anfang Oktober über die Bühne.

Am Matzleinsdorfer Platz wird beim Gürtel die Eindeckung der Unterpflaster-Straßenbahn (kurz U-Strab) erneuert. Ab März ist darum das Einbiegen vom äußeren Margaretengürtel in den 5. Bezirk nicht möglich. Später wird auch die Abbiegemöglichkeit in Richtung Favoriten vorübergehend gesperrt.

Radweg-Errichtung auf Wagramer Straße ab Juni

Dass Wien eine Reihe neuer Radwege projektiert hat, ist in den vergangenen Wochen bereits kommuniziert worden. Nun ist bekannt, in welchem Ausmaß sich die Arbeiten auswirken werden. Zu Behinderungen für den Autoverkehr kommt es etwa auf der Wagramer Straße, wo ein baulich getrennter Zweirichtungsradweg geplant ist. Für die im Juni startenden Arbeiten wird die Anzahl der Fahrstreifen zum Teil reduziert. Auch an der Linken Wienzeile und im Bereich Muthgasse-Gunoldstraße wird die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessert.

Auch einige Brücken gehören zu den Jahres-Schwerpunkten, wie der zuständige Abteilungsleiter Hermann Papouschek erläuterte. Er ist Herr über 834 entsprechende Bauwerke. Diese würden laufend überprüft, beteuerte er. Bei manchen ist heuer jedoch eine Generalinstandsetzung fällig. Das betrifft etwa die Kagraner Brücke, die Heiligenstädter Brücke und die Franzensbrücke. Letztere verfügt über denkmalgeschützte Teile, die noch aus der Monarchie stammen.

Franzensbrücke wird im Sommer komplett gesperrt

Sie ist auch die einzige, die für einen Teil der Arbeiten total gesperrt wird, und zwar von Anfang Juni bis September. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine provisorische Querung über den Donaukanal errichtet. Die dort verkehrende Straßenbahn (Linie O) kann hingegen nicht durchgängig fahren und wird im betreffenden Zeitraum kurzgeführt. Bei der Heiligenstädter Brücke zwischen Döbling und der Brigittenau wird es ebenfalls ein "Ersatztragwerk" während der Sanierung geben. Es steht zunächst Autofahrern zur Verfügung und wird nach Abschluss der Arbeiten zum Fuß- und Radweg umfunktioniert.

Arbeiten am Wasserrohrnetz stehen ebenfalls an. Rohrlegungen im Bereich Sagedergasse bzw. Breitenfurter Straße machen unter anderem Einbahnführungen nötig. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.