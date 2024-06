Ein Jahr nach umstrittenen Obdachlosen-Video: Mahrer will Lösungen

Wenige Tage später wird das Video von der ÖVP dennoch veröffentlicht, wenngleich ohne der Telefonszene. Mahrer wird außerhalb und auch innerhalb der Partei kritisiert. „Mein Lernprozess ist, dass ich Botschaften, die komplex und sehr sensibel sind, nicht mehr in nur 35 Sekunden darstelle“, wird Mahrer später im KURIER-Interview sagen.

Thema wieder auf der Agenda

Jetzt, ein Jahr später, will Mahrer das Thema wieder aufgreifen, dann am eigentlichen Inhalt will er festhalten.