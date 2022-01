Neujahrsvorschau: Was Wien 2022 plant

Es hat wohl keiner damit gerechnet, dass die Corona-Pandemie auch 2022 noch das dominierende Thema in der Wiener Kommunalpolitik sein wird. Die kommenden Wochen und Monate werden weiter davon geprägt sein, ob Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erneut Sonderwege in der Pandemie-Bekämpfung einschlagen wird und wie den leidenden Wiener Betrieben geholfen werden kann.

Unabhängig davon stehen 2022 zahlreiche wichtige Projekt in Wien an. Jene aus Ulli Simas Verkehrsressort hat der KURIER bereits am Montag präsentiert. Nun sind die Programm-Highlights aus den anderen Stadtratsbüros an der Reihe.